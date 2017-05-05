Microsoft, Samsung İçin Özel Cortana Uygulaması Yaptı
Microsoft, Samsung'un Android cihazları için özel bir sürpriz hazırlıyor!
Cortana'nın Android cihazlar için geliştirilmiş sürümü Aralık 2015'ten beri hizmet veriyor ve Microsoft bu tarihten beri uygulamayı düzenli güncellemelerle geliştirmeye devam ediyor. Ancak şimdi Microsoft, Samsung'un Android cihazları için özel olarak geliştirdiği yeni Cortana uygulamasını yayınlıyor.
Uygulama Google Play Store'da "Cortana for Samsung (Unreleased)" ismiyle listelenmiş durumda, ancak isteyen herkes indirip yükleyebilir. Ancak, mağaza sayfasında şöyle bir uyarı bulunuyor: "Bu uygulama yayınlanmamıştır. Kararsız çalışabilir."
Uygulamanın açıklama yazısı standart Android sürümü ile tamamen aynı. Android için Cortana'nın en son sürümü olan 2.7.0, daha fazla renk seçenekleri ve yeni özellikler içeriyor. Samsung için Cortana göründüğü kadaryıla Android için Cortana ile tamamen aynı özelliklere sahip.
Samsung cihazlar için ayrı bir Cortana'ya niye ihtiyaç duyulduğu tam olarak anlaşılmış değil, ancak yeni uygulama Galaxy S8 ve S8+ için geliştiriliyor olabilir. Bu telefonlar sadece Samsung'un dijital asistanı Bixby için geliştirilmiş donanımsal bir tuşa sahip. Microsoft'un amacı bu cihazın sahiplerine Cortana'yı bir alternatif olarak sunmak olabilir. Ayrıca Microsoft Amerika'daki mağazalarında Galaxy S8 amiral gemilerini satıyor ve kendine ait bazı uygulamaları ön-yüklü olarak sunduğu telefonlara "Microsoft Edition" ismini veriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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