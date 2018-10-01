Microsoft, Skype Classic'i Kapatıyor
Microsoft, uzun yıllardır kullanılan görüntülü konuşma servisinin tanıdığımız yüzünü rafa kaldırıyor!
Microsoft, uzun süredir tanıdığımız ve aşina olduğumuz bir hizmetin yüzünü yenilemeye hazırlanıyor. Skype 7 ismine sahip ve Skype kullanan birçok kişinin aşina olduğu arayüz, yerini bir süredir test aşamasında olan yeni Skype arayüzüne bırakacak.
Microsoft, Skype Classic'e olan desteğini Kasım ayında bitirecek. Skype Classic'in masaüstü versiyonu 1 Kasım'dan sonra güncelleme desteği almayacak ancak mobil klasik versiyon 15 Kasım'a kadar bu desteğini sürdürecek. Skype blogundan güncelleme haberini yayınlayan Microsoft, kullanıcılarını aldıkları hizmetin kesintiye uğramaması için bilgisayarlarında bulunan Skype yazılımlarını güncellemeleri konusunda uyarıyor.
Aslında bu zorunlu geçiş Temmuz ayında ilan edildiğinde Microsoft olumsuz yönde büyük tepkilerle karşılaşmıştı. Şikayetler Skype'ın yenilenen arayüzünün sırf mobil uygulama ile aynı tasarım çizgisine getirmek için alışılmadık değişikliklere sahne olmasıydı. Bu da birçok özelliğin kaybolmasına yol açtı. Örnek olarak, yeni arayüzde webcam üzerinde ayarlamalar yapmak mümkün değil. Bu gibi değişiklikler, Skype gibi toplantı ve iş odaklı bir yazılımın WhatsApp gibi kişisel bir mesajlaşma yazılımı çizgisine kaymasına sebep oldu. Bu ise Skype'ı iş amaçlı kullanan profesyonel kullanıcı kitlesini oldukça rahatsız etmişe benziyor.
Şirket, Skype forumlarında görülen tepkilere karşılık olarak:
"Kullanıcılardan aldığımız geri bildirimlere dayanarak Skype 7 (Skype Classic) desteğini bir süre boyunca uzatıyoruz. Müşterilerimiz Skype Classic'i bu ileri tarihe kadar kullanmaya devam edebilecekler." şeklinde bir açıklama yapmıştı ve güncelleme yaz aylarından ileri bir tarihe ertelenmişti.
Görünüşe göre 4 aylık bir süre sonrasında artık Microsoft arayüzdeki bu tür eksiklikleri kapattığından emin. Microsoft bu süre zarfında yaptığı birçok arayüz değişikliğinden geri adım attı ve Skype üzerinden yapılan sesli ve görüntülü konuşmaları kaydetme özelliğini ekledi. Bu yeniliklerin Skype'ı iş için kullanan kullanıcıların ilgisini çekeceği açık.
Skype'ı bu linkten indirerek kullamaya başlayabilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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