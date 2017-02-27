Microsoft, Skype Lite'i Hindistan'da Yayınladı
Küçük indirme boyutu, enerji tasarrufu ve güvenli bağlantısı Skype Lite, bu ülkedeki kullanıcıları sevindirdi!
Microsoft, Hindistan için video ve sesli görüşme uygulaması Skype Lite'i geliştirdi ve yayınladı. Uygulamanın indirme boyutu sadece 13MB. 2G veya kararsız bağlantılarda daha iyi çalışması için tasarlanan uygulama, Hindistan'ın bir çok bölgesi için ideal özelliklere sahip.
Skype Lite, eski Android sürümlerini destekliyor, az enerji harcıyor ve iletişim sırasında veri tasarrufu yapıyor. Uygulama ayrıca SMS ile de çalışıyor ve dokuz farklı dili destekliyor. Microsoft uygulama için ayrıca 12-haneli milli kimlik numarası sistemi olan Aadhaar'ı entegre ediyor. Hindistan'da yaygın olarak kullanılan sistem sayesinde kullanıcılar kendilerini güvenli bir şekilde tanıtabiliyor.
Skype Lite, Hindistan'a teknoloji yardımı için gerçekleştirilen tek proje değil. Yakın zamanda Google YouTube Go ile kötü bağlantı kalitesi olan bölgelerde YouTube izlemeyi kolaylaştırdı. Apple ise Hindistan için özel bir iPhone tasarlamayı planlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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