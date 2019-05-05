Microsoft Solitaire, "Dünya Listesine" Girdi

Microsoft'un efsaneleşen klasik oyunu Solitaire, çoktan oturması gereken olduğu nihayet oturdu!

Microsoft Solitaire, "Dünya Listesine" Girdi

Windows'un vazgeçilmez parçalarından Solitaire, ilk olarak Windows 3.0'ın bir parçası olarak 1990'da ortaya çıkmıştı. Sevilen kart oyunu 2012'de Microsoft Solitaire Collection'a dahil edildi ve kaldığınız yeri kaydetme, yeni oyun türleri kazandı.

Microsoft Solitaire, bugün ise The Strong tarafından hazırlanan World Video Game Hall of Fame'e katıldı. Listeye Mortal Kombat, Super Mario Kart ve Collossal Cave Adventure gibi önemli oyunlarda dahil edildi.

Firmadan üst düzey yönetici Jeremy Saucier, yaptığı açıklamada Solitaire'i şöyle anlattı:

"Oyun, bazen analog oyunların da dijital dünyada popüler olabileceğini kanıtladı ve her türden insana hitap eden oyunlar için bir pazarın olduğunu gösterdi."

Saucier'e göre oyun, "birçok yönden, bugün çok popüler olan gündelik oyun pazarının büyümesinin yolunu açmaya yardımcı oldu".

"Gündelik oyun" pazarı, akıllı telefonların yükselişiyle ve güçlenmesiyle son yıllarda bir patlama yaşıyor. Bugün listeye eklenen oyunlar arasında Super Mario Bros., Tetris, The Oregon Trail, Halo: Combat Evolved, Street Fighter II, The Legend of Zelda, DOOM ve fazlası da bulunuyor. Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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