Microsoft, Sonuçları Açıkladı: Rekor!
Microsoft, 2019'un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rakamlara göre şirket, bir rekora imza atıyor.
Microsoft'un 30 Eylül 2018 tarihinde tamamlanacak olan 2019 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket, 29.1 milyar kazançla kendi adına bir rekora imza atmış durumda. Geçtiğimiz yılın ilk çeyrek sonucuna göre yüzde 19 oranında büyüme sergileyen Microsoft, 2018 ilk çeyrekte 24.54 milyar dolarlık kazanç elde etmişti.
Microsoft'un faaliyet geliri yüzde 29'luk artışla 10 milyar dolar olarak belirlenirken, net gelir yüzde 34 artışla 8.8 milyar dolar olarak pastada yer buldu. Verimlilik ve iş süreçlerinde ise gelir yüzde 19 artışla 9.8 milyar dolar gelir elde eden Microsoft, bulut ve sunucu tarafında da yüzde 28'lik bir artış sergilemeyi başarmış. Özellikle Azure gelirlerinin yüzde 76 artış göstermiş olması Microsoft için sevindirici bir haber. Kurumsal hizmetlerin gelirleri de yüzde 6 oranında artış göstermiş durumda.
Windows OEM ürünlerinde de büyüme gösteriyor. Yüzde 3 oranında artış gösteren Surface Pro satışları, şirketin bu alanda yüzde 8'lik büyüme göstermesini sağlıyor. Surface ise tek başına yüzde 14'lük bir artış sergilemiş.
Oyun tarafında da kazanç sağlayan Microsoft, bu alanda da yüzde 44'lük bir büyüme gösteriyor. Xbox oyun ve servisler tarafında geçtiğimiz yıla oranla yüzde 36'lık, Xbox donanım geliri ise tam yüzde 94'lük büyüme yer alıyor. Xbox Live kullanıcıları da yüzde 8 oranında büyüyerek 57 milyona ulaşmış durumda.
Ercan Uğurlu
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