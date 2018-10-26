Microsoft, Sonuçları Açıkladı: Rekor!

Microsoft, 2019'un ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Rakamlara göre şirket, bir rekora imza atıyor.

Microsoft, sonuçları açıkladı. Rekor!

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