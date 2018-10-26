Microsoft, sonuçları açıkladı. Rekor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Robotlar ve Yapay Zekâ

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler