Microsoft, sporcuların sakatlıklarını tahmin ediyor...
Microsoft'un yeni makine öğrenimi sistemi, sporcuların performansları hakkında ayrıntılı tahminler yapıyor!
Microsoft, büyük-veri bilgilerini spor alanına getiriyor. Firma, bugün Sports Performance Platform adlı analitik sistemini tanıttı. Bu sistem takımların, oyuncuların performanslarını makine öğrenimi ve Surface teknolojisi ile takip etmelerine, geliştirmelerine ve tahmin etmelerine imkan tanıyor. Microsoft Garage tarafından üretilen bu proje, koçların oyuncu verilerini daha kolay anlamalarına ve bunları işe yarar fikirlere dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Sports Performance Platform'un yeteneklerinin arasında, bir oyuncunun sakatlık riskini ve iyileşme süresini belirlemek gibi ilgi çekici özellikler bulunuyor.
Firma, bu spor analizi aracının asıl avantajlarından birinin Power BI, Azure ve Surface bilgisayar tarafından güçlendiriliyor olması olduğunu söylüyor. Microsoft Brand Studio yöneticisi Jeff Hansen, önemli kararların içgüdüsel olarak verilmesindense, anlaşılarak verilmesine dikkat çekiyor. "Bir galibiyet veya mağlubiyet arasındaki fark, fazladan beş dakika koşu, (vücuttaki) sıvı seviyesi veya bir gün önce yatağa 30 dakika erken yatmak olabilir."
Seattle Reign FC (ABD, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi) ve Real Sociedad (İspanya, La Liga) gibi profesyonel takımlar şimdiden Sports Performance Platform'dan faydalanmaya başlamış durumdalar. Ancak Microsoft, amacının bu araçları sadece profesyoneller için değil, okul programları ve amatör koçlar gibi pek çok farklı alan için sunmak olduğunu söylüyor.
Microsoft şu anda platformu bir deney olarak adlandırsa da, gelişimi sırasında katkıda bulunmak isteyen "spor organizasyonları ve ortaklar" arıyor.
Levent Öztürk
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