Microsoft Store Uygulamaları Tarihe Gömülebilir
Microsoft'un uygulama mağazasının akıbeti ve yaşanan son gelişmeler, akıllarda soru işaretleri bıraktı!
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft'un UWP (Evrensel Windows Platformu) uygulamaları, iyi tanınan bir Microsoft Insider kullanıcısı Paul Thurrott'a göre, yakında yok olabilir. Thurott'a göre Windows 10 uygulamalarının satın alındığı Microsoft Store'un akıbeti de şüpheli.
Thurrott, "Microsoft'un Evrensel Windows Platformu için oyunun sonuna gelindiğini düşünüyorum." ifadesini kullandığı ayrıntılı makalesinde UWP'lerin başarısızlığının Microsoft Mağazası için nasıl sorun yaratabileceğini açıklıyor.
Doğrusunu isterseniz UWP uygulamalarının ölümü hiç kimse için sürpriz olmayacak. Orijinal olarak UWP platformunu geliştiricilerin hem Windows 10 hem de Windows Phone aygıtlarında çalışabilecek uygulamaları kolaylıkla geliştirmelerinin bir yolu olarak tasarlayan Microsoft'un Windows 10'u bir akıllı telefon platformu olarak sona erdirmesi, UWP uygulamalarının önemini azalttı.
Bu arada Microsoft, geliştiricilerin uygulamalarında standart win32 kodunu kullanmalarına izin vererek veya bunun yerine kodlarını PWA (Progressive Web Applications) olarak yazmalarını sağlayarak Microsoft Mağazası için uygulamalar sunmaya devam etmeye çalışıyor.
Microsoft Mağazası'nın -özellikle Apple'ın Uygulama Mağazası veya Google Play'e kıyasla mevcut uygulamaların sayısını karşılaştırdığınızda- sıkıntılı zamanlar geçiriyor olması bir sır değil. PWA uygulamalarının doğrudan bir web tarayıcısı üzerinden yüklenebiliyor olması, Windows 10 kullanıcılarına Microsoft Mağazası'nı ziyaret etmeleri için bir sebep vermiyor.
Geliştiricilerin UWP'yi terk etmeleri ile - sonuçta geliştiricilerin neden uygulamalarını çok az insanın kullandığı bir platform için yeniden yazmak istedikleri büyük bir soru işareti olurdu - Microsoft Mağazası'nı zor günler bekliyor olabilir.
Thurrott'un ifadelerine göre Microsoft Mağazası'nın tamamen ortadan kalktığını görmemiz çok da olası değil. Ne de olsa Microsoft, bu mağazayı Windows ve Xbox One'da oyun satmak için de kullanıyor. Ancak UWP platformunun son durumuna bakıldığında oyunların dışında hem geliştiriciler hem de kullanıcılar tarafından mağazanın önümüzdeki günlerde daha da fazla ihmal edilme olasılığı yüksek.
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