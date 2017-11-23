Microsoft, Surface Book 2 Sorununu Kabul Etti!

Microsoft, Surface Book 2 kullanıcılarından büyük şikayetler alan sorunu kabul etti ama aslında sorun olmadığını anlatmaya çalıştı!

Surface Book 2 pil sorunu doğrulandı!

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