Microsoft, Surface Book 2 Sorununu Kabul Etti!
Microsoft, Surface Book 2 kullanıcılarından büyük şikayetler alan sorunu kabul etti ama aslında sorun olmadığını anlatmaya çalıştı!
Microsoft Surface Book 2 oldukça etkileyici bir cihaz, ama yüksek sistem gereksinimli oyunları oynarken Güç Modu ayarını sonuna kadar açarsanız kötü bir sürpriz sizi bekliyor.
Görünüşe bakılırsa, Surface Book 2'nin pili, Destiny 2 gibi bir oyunu en yüksek ayarlarda oynarken, cihaz şarja takılıyken dahi, saatte %10 güç kaybediyor. Bir Microsoft konuşmacısı The Verge'a yaptığı açıklamasında bunu doğruladı ama tam bir sorun olarak görmediklerini de söyledi. Microsoft konuşmacısı, Surface Book Power Mode Slider'ın kullanıcıya pil ve performans üzerinde kontrol vermek için olduğunu söylüyor: "Bazı yoğun ve uzun oyun oynama durumlarında, Power Mode Slider "en iyi performans" ayarındayken, pil, Surface Book 2 ile gelen güç kaynağına takılıyken de azalmaya başlayabilir. Ama güç yönetimi tasarımı sayesinde, pil hiçbir zaman tamamen bitmez."
Problemin asıl kaynağı, şarj cihazının sadece 95 watt güç sağlaması ve bu durum, işlemciyi ve ekran kartını sonuna kadar kullanmaya çalışırken yetmiyor. Söylenene göre, sonuna kadar zorlandığında sadece grafik kartı bile 70W ile 80W arasında güç gerektiriyor.
Eğer daha iyi bir oyun performansı istiyorsanız, daha oyunlara yönelik bir PC düşünmeniz yararınıza olabilir. Bu durumdan şikayet eden kullanıcılar çok artarsa, Microsoft'un yeni bir güç kaynağı piyasaya sürme ihtimali de var.
H. Hüseyin Öztürk
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