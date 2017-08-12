Microsoft Surface'e Büyük şok!

Microsoft'un Surface tabletleri, önemli kuruluşun okurlarından kimsenin beklemediği, olumsuz bir not aldı!

Consumer Reports, Artık Surface'i Önermiyor!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 
Crystal Otelleri'nden özel bir tatil fırsatı!

İlk 2 ay %50 indirim için hemen abone olun!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Gri Gövdeli Boş iPhone Modeli Videoda!
Bir Dönemin Parlak Cep Devi, Kurtuluş Peşinde!
Müthiş 4K Duvar Kağıtları!
İşte Sony'nin Yeni Projektörleri
iPhone 8'e "Değiştirilebilir" Ana Ekran Tuşu İddiası!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir