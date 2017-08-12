Microsoft Surface'e Büyük şok!
Microsoft'un Surface tabletleri, önemli kuruluşun okurlarından kimsenin beklemediği, olumsuz bir not aldı!
Consumer Reports, Microsoft Surface'lere yönelik tüm tavsiyelerini geri çekti. Tüketici gözlemcisi ve ürün inceleme firması Consumer Reports'un böyle bir karar vermesinin nedeni, Surface'lerin uzun vadede güvenilirlik sorunları doğurması.
Consumer Reports'un yeni araştırmalarına göre Microsoft'un Surface ürünleri, kullanıldığı ikinci yılın sonunda sorun çıkarmaya başlıyor. Bu değerlendirmeye Microsoft'un birkaç ay önce piyasaya sürülen yeni Surface Pro'su ve Surface Laptop'u da dahil.
Burada önemli bir nokta, Consumer Reports'un tavsiyelerini geri çekmesinin tamamen anket sonuçlarına dayanması. 2014 ile bu senenin ilk ayları arasında toplam 90.741 kişiyle yapılan ankette katılımcılar, cihazlarının başlangıçta sorun yaşadığını, donduğunu veya rastgele olarak kapandığını söylediler.
Consumer Reports'un bu raporu kendi okurlarının bulgularına göre hazırladığını, kendi analistleri veya editörleri vasıtasıyla hazırlamadığını belirtelim. Bu yüzden tüm bu bilgileri nasıl değerlendireceğiniz, ciddiye alıp almayacağınız, size kalmış.
Zeynel A. Öztürk
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