Microsoft Surface'ler, Intel'den Uzaklaşabilir
Microsoft'un bu sene tanıtacağı Surface'lerinde, Intel için önemli bir şok söz konusu olabilir!
Microsoft'un Surface PC'lerinin tamamında Intel'in yongaları bulunuyor. Intel işlemci kullanmayan Surface'ler, sadece Surface RT ve Surface 2 olmuştu. Bu modeller, Nvidia'nın ürettiği ARM yonga setlerini kullanmıştı.
Ancak Intel, Surface'lerdeki yerini yakında kaybedebilir. Microsoft, ARM tabanlı bir Surface Pro üretmeyi düşündüğünü daha önce açıkça söylemişti, bu yüzden gelişme tamamen sürpriz değil. Petri'nin yeni raporuna göre Microsoft'tan Brad Sams, ARM tabanlı Surface Pro'nun Excalibur kod adlı özel bir yonga seti kullanacağını doğruladı. Microsoft'un işlemcinin Windows 10'da düzgün çalışması için Qualcomm'la temas halinde olduğu söyleniyor.
Rapor, özel bir yongadan bahsediyor ancak bahsedilen işlemci Snapdragon 8cx'i andırıyor. 8cx'in Windows 10 için özel tasarlandığı ve Intel Core i5'e yakın bir performans sunduğu biliniyor. Yeni Surface bu sene geleceğinden, çıkış tarihi de Snapdragon 8cx ile uyum gösteriyor.
Sams'e göre Surface'te beklenen tasarım değişikliği bu sene olmayacak. Surface Pro 7'de göreceğimiz tek değişikliğin USB Type-C portu olacağı söyleniyor. Ancak isteyenler, cihazın Intel işlemcili bir sürümünü de alabilecekler.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın