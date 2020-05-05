Microsoft Teams'in Grup Sohbet Kısıtlaması, 250 Kişiye Genişletiliyor

Microsoft, şirketlere yönelik iletişim platformu Teams'in grup sohbet kısıtlamasını 250 kişiye çıkaran bir güncelleme yayınlıyor.
COVID-19 küresel salgını nedeniyle birçok videolu sohbet uygulamasında olduğu gibi, Microsoft Teams'te de ciddi bir yükseliş yaşandı. Microsoft ise artan talebi karşılamak için yazılımına bir süredir yeni özellikler ekliyor ve kısıtlamaları azaltıyor.
Firma, geniş sohbet gruplarından gelen bildirimlerin rahatsız edici hale gelmemesi için önlemler de alıyor. Bu kapsamda bir gruba 20 kişiden fazlası girdiğinde, Outlook cevapları, yazma göstergeleri, videolu ve sesli arama, okundu bilgileri varsayılan olarak kapalı olacak.
Talep edilen özelliklerden biri olan sohbetlere katılabilecek kişi sayısını kısıtlama işlevi ise henüz sunulmuyor. Böyle bir işlevin ne zaman geleceği bilinmiyor. Çağrılarla ilgili 20 kişilik kısıtlamada da bir değişiklik yapılmadı.
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