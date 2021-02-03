Microsoft Teams, Önemli Bir Sınırı Daha Aşarak Rakiplerine Gözdağı Verdi

2019 öğretim yılının başında sadece 7 milyon öğrenciye ev sahipliği yapan Microsoft Teams, bugün geldiği nokta ile rakiplerine göz dağı veriyor.

  • Levent Öztürk
Microsoft Teams önemli bir sınırı daha aştı...

Görünene göre Microsoft Teams sadece popüler bir işyeri aracı olmakla kalmadı ve eğitim amaçları için de kullanımı giderek artıyor. Uygulama, artık 100 milyondan fazla öğrenci ve öğretmene ev sahipliği yapıyor.

COVID-19 salgınının yüz-yüze öğrenim üzerindeki etkisinin Microsoft Teams kullanıcılarının artışına sebep olduğu aşikar. 2019 öğretim yılı başlangıcında platformu yaklaşık yedi milyon öğrenci ve öğretmek kullanırken, Eylül 2020 tarihinde bu sayı 30 milyona ulaşmıştı. Şimdiyse kat kat üzerine çıkmış durumda.

Tabii ki Microsoft eğitim sektörünü büyük potansiyeli olan bir pazar olarak görüyor. Firma, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruda artık Microsoft Education ürünlerini kullanan ve aralarında öğretmenlerin, öğrencilerin ve fakülte üyelerinin bulunduğu 200 milyondan fazla kullanıcı olduğunu bildirmişti. Ayrıca firma, okullardaki çocuklara yönelik birkaç yeni donanım ürününün de tasarlandığını açıklamıştı.

Ancak Microsoft Education genel yardımcı başkanı Eran Megiddo, gönderdiği bir blog yazısında artan Teams kullanıcılarına rağmen firmanın eğitim alanında dinlenme moduna geçmemesi gerektiğini vurguladı. Google ve Apple gibilerinin de aralarında bulunduğu diğer teknoloji firmaları da bu alanda gelir arttırma arayışındalar.

Hatta Megiddo, firmanın Windows PC'lerinin genellikle hız ve fiyat anlamında Google'ın Chromebook'ları ile rekabet etmekte zorlandığını ve bunların eğitim pazarı için önemli etkenler olduğunu söyledi.

Teknoloji sağlayıcılarının okullar konusundaki rekabeti, geleneksel eğitim yöntemlerinde sorun yaşamayan çok az sayıda pazar bulunduğu için küresel bir mücadele olarak öne çıkıyor. Her ne kadar Microsoft aralarında Suudi Arabistan, Kenya ve Senegal'in de bulunduğu çeşitli ülkelerde ciddi bir başarı göstermiş olsa da, diğerlerinde Google'ın Chromebook'larının kullanım kolaylığı firmayı zor bir konumda bırakıyor.

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