Microsoft'un TikTok'u Satın Alma Çabasında İşler Karıştı

Çin'in basın ajansı Xinhua'nın açıklamasına göre ByteDance'ın TikTok'un ABD ayağını satabilmesi için Çin'de "onay prosedürlerinden" geçmesi gerekecek.
Çin Ticaret Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, cuma günü ihracat kısıtlamaları listesine yeni ürünler ekleyen bazı belgeler yayınladı. Uzmanlara göre TikTok'u ilgilendiren değişiklikler arasında "veri analizine dayalı kişiselleştirilmiş bilgi itme hizmeti teknolojisi" ve "yapay zeka etkileşimli arayüz teknolojisi" bulunuyor.
İhracat kısıtlamaları listesinde yapılan değişiklikleri değerlendiren uzmanlar, herhangi bir satın alma durumunda ByteDance'ın muhtemelen bazı kodları Çin'in dışına taşımasının gerekeceğini, bu nedenle firmanın "revize edilmiş kataloğu dikkatlice incelemesi, ilgili işlemlerle ilgili müzakereleri askıya almanın gerekli olup olmadığını ciddi ve dikkatli bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini" söylüyorlar.
Microsoft ve Walmart'ın TikTok'un ABD işlemlerini satın almak istediği biliniyor. Çin'in yeni ihracat kuralı değişikliklerinin işlemlerin ertelenmesine yol açıp açmayacağı şu noktada belli değil.
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