Microsoft ve Apple, Engelleri Birlikte Aşıyor
Çoğu zaman karşı karşıya gelen Microsoft ve Apple, kabartma yazı ekranı için bu kez yan yana!
USB Uygulayıcılar Forumu (USB-IF), görme engelliler için kabartma yazı ekranları (braille display) için yeni bir İnsan Arabirim Cihazı (Human Interface Device, HID) standardını duyurdu. Microsoft, Apple ve bazı diğer teknoloji şirketleri arasındaki bir iş birliği ile tasarlanan yeni standart, kabartma yazı ekran kullanımını daha kolay hale getirecek, çevre birimleri geliştiricilerinin özel yazılım ve sürücüler geliştirmeye gerek duymayacakları için sadece cihazı takıp direkt olarak kullanıma başlayabilecek.
Microsoft'a göre Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 253 milyon insanın görme bozukluğuna sahip olduğunu tahmin ediyor. Ulusal Körler Federasyonu başkanı Mark Riccobono, "Braille, dünyanın her yerindeki kör insanlar için okuryazarlık, eğitim, istihdam ve başarının anahtardır" dedi. "Cihazlar arasında yenilenebilir braille ekranların sorunsuz entegrasyonunu sağlayan bir HID standardı, braille okuyucuların bu kritik aracı evde, okulda, işte ya da hareket halindeyken kullanabilmelerini kolaylaştıracaktır. teknoloji şirketleri arasında işbirliği içinde, braille'i yirmi birinci yüzyılda bir oyunun önceliğini değiştiren bir ortak olmak" diyor.
Erişilebilirlik, son zamanlarda Microsoft için önemli bir konu oldu, çünkü 2018 Build geliştirici konferansında, görsel, işitsel ya da başka bir şey olsun, her türlü engelli olanlar da dahil tüm müşterileri için tasarlaması gerektiği tartışıldı. Firma, geliştiriciler için bazı yeni olanaklar açmak amacıyla Erişilebilirlik için AI programını başlattı ve hatta erişilebilirlik için tasarlanan yeni bir Xbox kontrol cihazını tanıttı.
Microsoft'un misyonu, müşterilerinin her masaya ve her eve bir bilgisayar koyma hedefinin bir türevi olan daha fazlasını elde etmek için müşterilerini güçlendirmek. İleriye dönük olarak, engelli kullanıcıları güçlendirmek için şirketten daha fazla haber bekleyebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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