Microsoft ve Fujitsu ortaklık kuruyor

Microsoft ve Fujitsu yeni bir yapay zeka ortaklığı kuruyor...

Microsoft ve Fujitsu ortaklık kuruyor

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