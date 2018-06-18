Microsoft ve WhatsApp İşbirliği Yapıyor
Microsoft, WhatsApp'ın "evrensel" sürümü için önemli bir işbirliği içerisinde olabilir!
WhatsApp, Windows Phone'un en büyük destekçilerinden biri oldu ancak demode yapısı itibariyle Microsoft'un mobil cihazları, beklenen sonlarıyla buluştular ve akıllı telefon dünyasınından çekildiler. Böylece Microsoft temelli akıllı telefonlar asla üstün Whatsapp sürümleriyle ile buluşamadılar
Bununla birlikte, dünyanın en popüler iletişim uygulaması WhatsApp, bir hazine değerinde. Windows Phone'u sevenler ve Windows Silverlight sürümünden faydalananlar Facebook Messenger'ı değil, Whatsapp mesaj sistemini tercih ediyorlar.
Windows Phone modelleri tedavülden kaldırılmadan önce, iki şirket arasında bir ortaklıktan bahsediyordu. Akıcı Tasarım gibi Windows 10 özelliklerini destekleyen WhatsApp'ın bir UWP sürümü mevcuttu. İddialara göre bu mimari Microsoft kullanıcılarından(Beta sürüm) tam puan almayı başarmıştı.
Uygulama "evrensel" olsa da, sızan bilgiler, bu tür cihazlarda, uygulamanın WhatsApp masaüstüne sürümü ile uyumlu şekilde çalışacağını, yalnızca bir mobil cihazla bağlantı kurabileceğine işaret ediyordu.
Microsoft, iletişim uygulamaları hakkında hiçbir bilgi paylaşmamayı tercih ediyor. Yani, Amerikalı şirketin yakın zamanda açıklama yapacağına güvenmemiz gerekiyor. Pek çok kaynaktan sızan bilgilere göre Microsoft, Universal Windows Platformunda, Andromeda temelli cihazlara zaten destek vermiş durumda. WhatsApp, yeni Windows 10 ve daha üst versiyonlarda kolayca çalışabilir. Microsoft ise FBI gibi davranıyor. Yani "Bu bilgileri ne doğrulayabiriz, ne de yalanlayabiliriz." stratejisi güdüyor.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın