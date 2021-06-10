Microsoft, Windows 10 Güncellemelerini Durdurduğunu Açıkladı!

Microsoft'un büyük bir işletim sistemi güncellemesi ya da yeni bir yapı tanıtımı yapacağı artık kesinleşti diyebiliriz. Uzunca bir süredir yeni Windows planlaması hakkında söylentiler ve haberler ortaya çıkarken, Microsoft'un Windows 10 güncellemelerini bir süreliğine askıya aldığını açıklamasıyla beraber artık iyiden iyiye Windows 11 sesleri duyulmaya başlandı.
Microsoft'un önümüzdeki birkaç hafta içinde Windows 10 21H2 sürümünü yayınlaması bekleniyordu, fakat Microsoft'tan gelen ani açıklama, bu önizleme sürümünün yayınlanmayacağı anlamına geliyor. Peki, Windows 11 mi geliyor?
Artık açık açık önemli kaynaklardan Microsoft'un Windows 11 tanıtımını yapacağı sesleri yükselmeye başladı. Buna göre Microsoft, 24 Haziran'da yeni işletim sistemi Windows 11'i tanıtacak.
Bir süredir Windows 11'e ait olduğu söylenen özelliklerin ve hatta duvar kağıtlarının da basına yansıdığı görüyoruz. Genel görünüm ve arayüz açısından devrim niteliğinde değişiklikler olacağı söylenen Windows 11 gerçekten de tanıtılacak mı, elbette resmi açıklama henüz yok. Bunun için 24 Haziran'ı beklememiz gerekiyor.
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