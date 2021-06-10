Microsoft, Windows 10 Güncellemelerini Durdurduğunu Açıkladı!

Microsoft'un Windows 10 güncellemelerini durdurduğunu açıklaması, bir kez daha Windows 11 seslerinin yükselmesine neden oldu. Peki bu, Windows 11'in tanıtılacağı anlamına mı geliyor?

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Windows 10 Güncellemelerini Durdurdu

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