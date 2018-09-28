Microsoft, Windows 10 hakkında açıklamada bulundu
Bir süre önce "700 milyona yakın" kullanıcısı olan Windows 10'un bugün kaç kullanıcısı var?
Microsoft, Ignite 2018 organizasyonunda Windows 10 hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Microsoft, 700 milyonu aşan kullanıcının Windows 10 işletim sistemi kullandığını duyurdu. Eğer Windows 10 haberlerine aşinaysanız, bu rakam size pek de büyük bir gelişme gibi gelmeyebilir.
Zira Microsoft'un bazı yöneticileri, zaman zaman tutarsız açıklamalarda bulundu. Microsoft'un Ürün Müdürü Terry Myerson, şirketten ayrılırken yayınladığı veda mektubunda "Windows 10'un neredeyse 700 milyon kullanıcıya ulaştığını" söylemişti. Buradaki kilit kelime "neredeyse" oldu. Terry Myerson'un ayrılışının üzerinde 6 ay geçti. Microsoft, 25 Eylül 2018'de yaptığı açıklamada Windows 10 kullanıcıların 700 milyonun biraz üzerinde olduğunu duyurdu. Doğrusunu söylemek gerekirse bu pek de etkileyici bir gelişme değil. Zira Amerikalı teknoloji devi, 29 Kasım 2017'de 600 milyon kullanıcılık barajı aşmıştı. Şimdiki süreç ağır ilerliyor gibi...
Firmanın şimdiki hedefi 800 milyon kullanıcıya ulaşmak. Ancak bu rakama ne zaman ulaşılabileceği ciddi bir tartışma konusu. Dediğimiz gibi süreç biraz ağır ilerliyor ve Microsoft şimdilik istediği ivmeyi yakalayamamış gibi gözüküyor.
Barış Terun
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