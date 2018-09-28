Microsoft, Windows 10 hakkında açıklamada bulundu

Bir süre önce "700 milyona yakın" kullanıcısı olan Windows 10'un bugün kaç kullanıcısı var?

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