Microsoft, Windows 10 için "PC'nizi Nasıl Kullanacaksınız" Ekranını Deniyor

Microsoft, Windows 10'u ilk yüklediğinizde PC'yi kullanım amaçlarınızı soran yeni bir ekranı test etmeye başladı. Görünüşe göre Windows 10'u yüklerken, PC'nizi ne amaçla kullandığınızı da belirlemeniz gerekecek.