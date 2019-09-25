Microsoft, Windows 10'da Sorun Bulamadı!

Son Salı güncellemelerinin Başlat Menüsü ve arama işlevini bozmasıyla ilgili şikayetler, Microsoft tarafından "onarılmadan" onarıldı!

Microsoft, Şikayet Edilen Sorunu Bulamadı

Microsoft, güncellemeleri daha sıkı bir kalite kontrol sürecinden geçireceğini söylese de, güncellemelerin sorunlara yol açtığına dair şikayetler son günlerde sıkça geliyor. Bu şikayetlerden biri, Windows 10 sürüm 1903'e gelen bu ayın yamalarının Başlat Menüsünde ve arama işlevinde sorunlara yol açtığıydı.

Microsoft, bu sorunu 'çözüldü' olarak işaretledi ancak aslında hiçbir şey yapmadı. Firma, kullanıcıların raporladığı sorunu tekrarlayamadığını, dolayısıyla onaracak bir şey olmadığını söylüyor. Buna karşın firma, sorunu izlemeyi sürdüreceğini söyledi. Aynı sorunu yaşayanlar, Windows 10'un Geri Bildirim Merkezi'ni kullanarak sorunu Microsoft'a bildirebilirler.

Reddit gibi forumlarda paylaşılan şikayetlerde sorunun ayrıntıları genellikle tam olarak bilinmediğinden, bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Özellikle sorunu herkes yaşamıyorsa, sorunun işletim sisteminde olduğunu bile söylemek, mümkün olmayabiliyor.

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