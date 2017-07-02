Microsoft, Windows 10 Uyarısına Uydu!
Microsoft, Windows 10 kullanıcılarından topladığı veriler konusunda aldığı ciddi uyarı sonrasında, gerekli adımları attı!
Geçen yıl, Fransa'nın veri koruma komisyonu olan CNIL, Microsoft'u Windows 10 bilgisayarlardan çok fazla veri toplamakla eleştirmişti, ardından şirketi üç ay içerisinde yasaya uyması konusunda açık olarak uyarmıştı.
CNIL bugün yayınladığı açıklamada, Microsoft'un eleştirilere karşı gösterdiği yasal çabalardan memnun olduğunu ve şirkete karşı başlatılan resmi uyarının da geri çekildiğini bildirdi. Güvenlik şirketi, Microsoft'un telemetri hizmeti altında topladığı "basit seviyede" olan verileri yarıya kadar indirdiğini ve yasal sınırı artık aşmadığını açıkladı.
Bu yılın başlarında, Microsoft gizlilik konusunda bir çok yeniliğe gitmişti. Artık şirketin veri toplama politikaları çok daha saydam halde, ayrıca kullanıcılar hangi tip verilerini paylaşmak istedikleri konusunda oldukça kapsamlı bir kontrole sahipler. Bu yeniliklerin arasında yeni bir çevrimiçi gizlilik panosu ve Windows 10 kurulumunda bulunan veri toplama tekniklerinin çok daha açıklayıcı olması bulunuyor.
CNIL bu konuyu çözülmüş kabul etse de, Microsoft'un Windows 10'daki veri toplama faaliyetleri, Avrupa Birliği üye ülkelerinin her birindeki veri ve gizlilik düzenleyicilerinin temsilcilerinden oluşan bir grup olan 29. Çalışma Grubu'nun detaylı incelemesine tabi tutuluyor.Grup Şubat ayında Windows 10 veri toplama hakkındaki yeni endişeleri gündeme getirdi ve Microsoft'un "ne tür kişisel verilerin hangi amaca yönelik olarak işlendiğini açık bir şekilde belirtilmesi gerektiğini" söyledi ve bu bilgiler olmadan şirkete onay verilemeyeceğini açıkladı.
Ali Ruhi Öztürk
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