Microsoft'tan Windows 10 Yeni özellikler

Microsoft, Windows 10'un arama işlevinde hayatınızı kolaylaştıracak bazı yenilikler yapıyor.
Yakında gelecek bir güncellemeyle arama kutucuğuna Hava Durumu, Haberler ve Tarihte Bugün sekmeleri eklenecek. Pencerenin altında ise Filmler bölümü bulunacak. Arama sonuçlarındaki web ön izlemesinde de bazı küçük değişiklikler var.
Yenilikler, Windows 10'un en son Insider yapısında bulunuyor, ancak sürüm 1809 ve 20H1'deki kullanıcılara da ulaşması bekleniyor. Hızlı arama işlevi şu an sadece ABD kullanıcılarına açık, ancak yakında dünya çapında kullanıma sunulacak.
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