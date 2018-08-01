Microsoft, Windows 10'lu PC'leri Kiraya Verebilir
Microsoft, yeni bir fikir olmasa da Windows 10'lu PC'leri aylık olarak kiraya vermeyi planlıyor...
İddialara göre Microsoft, sadece işletim sistemi değil, tüm PC'ye yönelik aylık bir üyelik hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Şu an Microsoft Managed Desktop adını taşıyan hizmetle firma, cihazı işletim sistemi seviyesinde yönetip, güncelleme işini sizden almak istiyor.
Fikrin kaynağı aslında kurumsal alan - benzer bir hizmet, şirketlere zaten sunuluyor ve Windows 10, kurumlara kullanıcı başına fiyatlandırılıyor. Bununla birlikte bazı güncellemeler ve yamalar, belirli sistemlerde soruna açabildiği için bu durum, IT departmanları için tam bir baş ağrısına dönüşüyor. Microsoft'un tüm cihazı kiraya vererek, öncesinde güncellemeleri belirli donanım setlerinde denemesi, bu tür tahmin edilemeyen durumları ortadan kaldırabilir.
Microsoft'un bazı ortakları, Microsoft Managed Desktop'a benzer hizmetler sunuyorlar. Örneğin CompNow, istediğiniz bir cihazla birlikte Office 365, Enterprise Mobility and Security, IT hizmetleri ve destek masası hizmetlerini aylık bir ücret üzerinden sunuyor.
Bu nedenle Microsoft Managed Desktop'un yeni bir şey değil, ancak kaynakların verdiği bilgi doğru ise Microsoft'un donanım tabanlı hizmetini bekleyebiliriz. Bu arada Microsoft'un da bu işe ilk kez girmediğini, firmanın kiraya donanım verdiğini ve Surface as a Service ile Surface cihazlarını Bulut Çözümü Sağlayıcıları'na aylık bir ücretle sunduğunu hatırlatalım.
Zeynel A. Öztürk
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