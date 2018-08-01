Microsoft, Windows 10'lu PC'leri Kiraya Verebilir

Microsoft, yeni bir fikir olmasa da Windows 10'lu PC'leri aylık olarak kiraya vermeyi planlıyor...

Microsoft, Windows 10'lu PC'leri Kiraya Verebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
BMW'nin Akıllı Saatleri Yola Çıktı
Intel Core i9-9900K'nın Bechmark Sonuçları Göründü
AMD artık kripto paralardan gelir beklemiyor
Xiaomi, Mi 8 Explorer Edition ile Herkesi Kandırdı
Nvidia'nın Gamescom Sürprizleri için Hazır mısınız

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir