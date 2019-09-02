Microsoft, Windows 10'un Arayüzünü Yeniliyor
Microsoft, her ne kadar herkesi etkilemeyecek olsa da, Windows 10'un tasarımında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor!
Microsoft, Surface serisi gibi 2-in-1 cihazlarda Windows 10 kullananlara daha iyi bir deneyim sunmak için bazı geliştirmeler yapacak.
Windows 10'un son Insider önizleme yapısı (18970), 2-in-1 tablet modunda, klavyeyi söktüğünüzde veya arkaya katladığınızda görünen arayüzde bazı tasarım değişiklikleri yaptı. Buna göre arayüz, tablet modunda tam ekran Başlat Menüsü yerine, masaüstü öğelerini daha çok gösterecek. Tablet modunda masaüstü görünür kalacak, bu sırada tablete özel birkaç ayarlama de sunulacak.
Bunlar arasında parmakla dokunmayı kolaylaştırmak için görev çubuğu simgelerinin aralığını artırma, arama kutusunu bir düğmeye dönüştürme, klavye simgesi ve dokunmatik için iyileştirilmiş Dosya Gezgini arayüzü var.
Değişiklikler geçerli olduğunda, tablet moduna geçmek isteyip istemediğiniz sorulmayacak. Ancak işlev, şu an bir seçenek olarak sunulmaya devam ediliyor.
Insider programına sunulan yeni işlevlerin kararlı sürüme ulaşması fazla zaman almadığından, 2-in-1 sahipleri yenilik için muhtemelen çok fazla beklemeyecekler.
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