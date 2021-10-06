Microsoft'tan, Windows 11 Hakkında İddialı Açıklamalar Geldi

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i dün itibarı ile yayınladı. Windows 11 için "Windows tarihinde heyecan verici bir kilometre taşı" tanımlamasını kullanan Windows ve Cihazlar Ürün Müdürü Panos Panay, "PC için yeni bir dönem bugün başlıyor" dedi.
Bir şirket blog gönderisinde Panay, "Bir bilgisayar satın almak için daha iyi bir zaman olmamıştı" dedi ve ekledi: "Windows 11, çalışmak, yaratmak, bağlanmak, öğrenmek veya oynamak olsun, hayatımızda kalıcı bir rol oynayacak."
Panay, son birkaç hafta içinde Asus, HP ve Lenovo gibi önemli PC üreticilerinin çoğu tarafından yeni Windows 11 cihazlarının piyasaya sürüldüğünü ve Acer, Dell ve Samsung'un yakında onları takip edeceğini kaydetti.
Bir milyardan fazla kullanıcısı olan Microsoft, yeni işletim sisteminin mümkün olduğunca çok sayıda cihaza mümkün olan en kısa sürede sunulmasını sağlamak istiyor. Ancak, Windows 11'in sistem gereksinimleriyle ilgili sorunlar zaten biliniyor ve yakın tarihli bir raporda, birçok iş cihazının eski donanım nedeniyle yeni sürümü çalıştıramayacağı açıklanmıştı.
Panay, "Başka hiçbir ekosistem, Windows ekosisteminin her fiyat noktasında ve her form faktöründe insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bu kadar büyük bir genişliğe ve ölçeğe sahip değil" diyor ve sözlerini şöyle tamamlıyor: "Tüm ekip adına, Windows 11'i size sunmak için can atıyoruz. Windows 11 ile hayata geçirdiğiniz hayalleri ve fikirleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu sadece başlangıç."
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