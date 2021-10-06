Microsoft'tan, Windows 11 Hakkında İddialı Açıklamalar Geldi

Microsoft'un önemli isminden, Windows 11'in yayınlanması ve dağıtımına başlanması ile ilgili iddialı açıklamalar geldi!

Windows 11 Hakkında İddialı Açıklamalar

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