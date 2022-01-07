Microsoft, Windows Vista'nın Unutulmuş Özelliğini Windows 11'e Taşıyor!

Microsoft, yeni işletim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı olmak için Windows 11'de değişiklikler yapmaya devam ediyor. En son kullanılan dosyalar ve klasörler bölümünde ve arama seçeneğinde Office.com sisteminde çevrimiçi depolanan dosyalar bulunuyordu. Çok fazla sayıda dosya ile çalışanlar için pratik bir seçenek gibi görünse de, aslında bu servisleri kullanmayanlar için gereksiz bir ayrıntıydı ve boşuna performansı düşürüyordu. Hem Windows 10 hem Windows 11 sistemlerde bu durum bulunuyordu.
Microsoft'un bunu Windows 11'in gelecek sürümünde düzeltmeyi hedeflemiş olması iyi haber. Dosya gezgininde Office.com bağlantısını ayırma seçeneği eklenecek gibi görünüyor. Her ne kadar bu kapatma seçeneği Group Policy editörünün içine gizlenmiş olsa da, en azından artık bir seçenek olarak sunuluyor olacak. Kapatıldığında, Windows 11 artık arama için çevrimiçi Office dosyalarına bağlanmayacak ve işletim sistemi daha hızlı çalışacak.
Vista'dan Windows 11'e...
Microsoft'un Vista'da bulunan bazı özellikleri Windows 11'e getirmek istemesi de ilginç bir gelişme olarak kabul edilebilir. Zira Vista, Microsoft'un en sevilmeyen, en kısa ömürlü Windows işletim sistemi olmuştu. Vista'nın masaüstüne tutturulan küçük uygulamalar sistemi Windows 11 ile tekrar gelecek gibi görünüyor. Bunlar hem Microsoft hem de üçüncü parti uygulama geliştiricilerden gelebilecek.
Bu minik uygulamalar geri geliyor, ancak Vista'daki sürümüne göre bazı değişiklikler içeriyor. Sadece kendileri için ayrılmış özel bir alanda görülecekler ve Windows masaüstünü kaplamayacaklar. Yine de, Vista'da olan ve neredeyse hiç kullanılmayan bu özelliği Microsoft'un neden diriltmek istediği, soru işaretleri oluşturuyor.
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