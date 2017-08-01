Microsoft, Word Flow'u da Rafa Kaldırdı

Microsoft, Swiftkey'i ön plana çıkartabilmek için, uzun zamandır üzerinde çalıştığı bu uygulamayı tarihe gömdü!

Microsoft, Word Flow'u da rafa kaldırdı

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