Microsoft, Word'e Yapay Zeka ile Yardım Edecek
Microsoft'un ünlü kelime işlemcisi Word, yakında yapay zeka ile çok daha farklı bir döneme girecek!
Microsoft, İngilizce metinleri dilbilgisi kontrolünden geçiren Grammarly'ye rakip olmak istiyor. Word'ün çevrimiçi sürümü için geliştirilen Ideas işlevi, yapay zeka desteğiyle gramer değişiklikleri gibi tavsiyelerde bulunacak.
İşlev basit hataları yakalamakla kalmayacak, cümleleri daha net, kapsayıcı ve bilinçli yazmanızı önerebilecek. Ideas sayesinde hazırladığınız bir raporu defalarca gözden geçirmenize gerek kalmayacak. İşlev, metinleri okurken önemli noktaları öne çıkarabilecek. Böylece çok uzun bir metni tamamen okumanıza her zaman gerek kalmayacak.
Bir başka yeni işlev olan Word Designer ise belgelerdeki tabloları ve diğer öğeleri biçimlendirmenize yardımcı olacak.
Yeniliklerin Haziran'da ön izleme olarak, sonbaharda ise herkese gelmesi bekleniyor. Değişiklik belki Google Docs kullanıcılarını Word'e taşıyacak kadar büyük olmayabilir, ancak halihazırdaki Word kullanıcılarının verimliliğini artıracağı açık.
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