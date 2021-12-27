Microsoft yapmadı, O Yaptı: Windows 11'in Paint'ine Karanlık Mod Geldi!

Ağustos ayında, Windows 11 piyasaya çıkmadan çok önce, Microsoft, Windows 11 için Paint uygulamasını tanıtmış ve Paint için karanlık temayı göstermişti. Ancak, o zamandan bu yana dört ay geçti ve Insider'lar bile henüz Paint'teki karanlık temayı almadılar. Oysa eylül ayında özelliğin gelecekteki güncellemelerde geleceği söylenmişti.
Ancak, daha fazla beklemek istemeyen Windows 11 kullanıcıları Twitter'da Ahmed Walid adı ile yer alan geliştirici tarafından oluşturulan Dark modlu Paint'i Windows 11'e yüklemeyi deneyebilirler.
Walid, Dark Paint adını verdiği projesi için XBF dosyalarını paylaşırken, Twitter kullanıcısı FireCube, denemek isteyenler için kurulum sürecini kolaylaştırmak için diğer gerekli dosyalarla birlikte paketledi ve sundu. Gerekli dosyalar aşağıdaki kaynak bağlantılarından çekilebilir.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Absolute madlad <a href="https://twitter.com/AhmedWalid605?ref_src=twsrc%5Etfw">@AhmedWalid605</a> modded Windows 11 Paint to add dark mode.<br>Steps:<br>1) Extract zip + enable dev mode + uninstall paint<br>2) Add-AppxPackage -Register .\AppxManifest.xml<br>Simple download: <a href="https://t.co/xqIjoiOszK">;;/a><br>(See reply for more details)<a href="https://twitter.com/hashtag/mspaint?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#mspaint</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Windows?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Windows</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Windows11?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Windows11</a> <a href="https://t.co/XoCzBn4UHQ">pic.twitter.com/XoCzBn4UHQ</a></p>— FireCube (@FireCubeStudios) <a href="https://twitter.com/FireCubeStudios/status/1474428874721275904?ref_src=twsrc%5Etfw">December 24, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Kurulum için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- ZIP dosyasını açın, geliştirici modunu etkin hale getirin, Paint uygulamasını kaldırın.
- Add-AppxPackage -Register .\AppxManifest.xml
Bu uygulamanın sadece Windows 11 Insider kullanıcıları için çalıştığını ve internetten indirilen tüm uygulamalar gibi dikkatle incelenmesi gerektiğini de söylemeden geçmeyelim.
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