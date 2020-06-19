Microsoft, Yeni Adımı ile Chrome OS'a İyice "Yerleşmeye" Kararlı

Google, Chrome OS kullananları sevindirecek bir program desteği üzerinde çalışıyor. Teknoloji devi, Microsoft Office desteğini Chromebook'lara getirmek için sanallaştırma uzmanı Parallels ile ortak bir çalışma başlattı.
Parallels'e göre Chrome OS cihazları, tam bir Microsoft Office paketini 2020 sonbaharında çalıştırabilecek bir hale gelecek. Böylece Chrome OS cihazları, Microsoft'un ortak çalışma ve verimliliğe yönelik engin tecrübelerinin bir ürünü olan Office'ten ve diğer Microsoft ürünlerinden faydalanabilecekler. Ortaklık, diğer Windows porgramlarını da Chromebook gibi Chrome kurumsal cihazlarına taşıyacak. Bu sayede şirketler, çeşitli eski yazılımları ChromeOS üzerinde çalıştırabilecekler.
Google, bu gelişmeyle ChromeOS'un her boyutta işletme için daha çekici hale gelmesini umuyor. Mevcut düşük maliyetli Chromebook cihazlarının eğitim sektöründe çok popüler olduğu biliniyor.
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