Microsoft, yeni bir HoloLens mi hazırlıyor?
Söylentilere göre Microsoft, bu sefer tüketicilerin de kolaylıkla alabilecekleri yeni bir HoloLens geliştiriyor..
Microsoft'un HoloLens'i tanıtmasının üzerinden üç yılı aşkın bir zaman geçti. Bu süre içerisinde firma, Mixed Reality (Karma Gerçeklik) platformunu diğer üreticilerin kullanımına da açtı ve bu da 2017 yılı içerisinde ilginç bazı VR başlıklarının ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi ise HoloLens için gerçek bir varisin sunulma vakti gelmiş gibi gözüküyor. The Verge tarafından bildirilene göre bu yıl bitmeden HoloLens 2 ile karşılaşabiliriz. Bu haber, Thurrott.com'un bir raporunun ardından geliyor ve bu raporda da "Sydney" kod adı ile yeni başlığın 2019 yılının ilk çeyreğinde sunulacağı belirtiliyor.
Doğal olarak HoloLens 2 hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak Thurrott'un söylediğine göre daha geniş bir görüş açısı, daha hafif ve rahat bir çerçeve, daha kaliteli ekranlar, ve bir AI çipi yeni başlığın içerisinde yer alacak. Ancak en büyük değişiklik ürünün fiyatında olabilir. İlk HoloLens hâlâ 3000$ civarına satılıyor ve bunun sebebi de temel olarak geliştiricileri hedef alıyor olması. Thurrott'un söylediğine göre yeni sürüm "ciddi oranda daha düşük" bir fiyat etiketine sahip olacak.
Bu yıl Build sırasında Microsoft'un hâlâ AR ve VR'ı bir araya getiren terimi Karma Gerçeklik konseptine odaklı olduğu rahatlıkla görülebiliyordu. Firmanın en son HoloLens uygulamaları Layout ve Remote Assist, profesyoneller için oldukça kullanışlı gözüküyor. Bu yüzden de Microsoft'un yeni bir AR başlığı sunmaya hazırlanması şaşırtıcı değil.
Diğer Microsoft donanımı haberlerinde ise ZDNET, yeni nesil Surface Pro "6"yı (kod adı Carmel) 2019'un ortalarında görebileceğimizi söylüyor. Daha önceki söylentiler, daha küçük Surface tabletlerinin bu yıl sonuna doğru sunulacağını öngörüyordu. Ayrıca yeni Surface Pro ve Laptop için de 8. Nesil Intel CPU geliştirmeleri ile karşılaşmayı beklemek mantıklı gözüküyor. Ayrıca ZDNET, bu yıl veya önümüzdeki yıl içerisinde kablosuz kulaklık Jabra Evolve gibi daha da fazla Surface aksesuarı görebileceğimizi söylüyor...
Levent Öztürk
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