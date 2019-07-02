Microsoft, Yeni Bir Katlanabilir Cihaz Peşinde

Microsof'un aldığı yeni patent, yeni bir katlanabilir cihazın peşinde olduğunu işaret ediyor!

  • Ercan Uğurlu
Microsoft, Yeni Bir Katlanabilir Cihaz Peşinde

Şu sıralar katlanabilir ekranlı cihazlar oldukça revaçta. Özellikle akıllı telefon tarafında teknoloji devleri katlanabilir ekranlı cihazların üretimi için önemli çalışmalar yürütüyorlar. Benzeri projeler dizüstü bilgisayarlar için de geçerli. Microsoft'un aldığı yeni patent de bunlara ışık tutan cinsten.

Microsoft'un aldığı yeni patent, katlanabilir ekranlı bir dizüstü bilgisayara ilişkin. Katlanabilir bir menteşe sistemiyle iki ekranı bir araya getirdiği görülen yeni patentte, fiziksel bir klavye görünmüyor. Böylece muhtemelen klavye bölümü de dokunmatik bir ekrana taşınacak.

Microsoft'un yaklaşık 10 yıldır bu tip cihazlar üzerinde kafa yorduğunu biliyoruz. Bu nedenle alınmış olan bu patent sürpriz değil. Ancak patentin ne zaman gerçeğe dönüşeceği şimdilik bilinmiyor.

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