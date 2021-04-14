Microsoft, Yeni Surface 4 Laptop'larını Resmi Olarak Tanıttı

Microsoft, 13,5 ve 15 inç sürümleriyle gelen Surface Laptop 4'ü resmi olarak tanıttı. Kasanın büyük oranda Surface Laptop 3 ile aynı olduğunu, ayrıca aynı USB 3.2 Gen 2 girişlerini (bir USB Type-A, bir USB Type-C ve bir Surface Connect) içerdiği söylemek yanlış olmaz.
Tasarım ile ilgili değişen tek şey ise renk seçeneği. Surface Laptop 4, daha önce Surface Laptop Go ile gördüğümüz yeni Ice Blue rengine sahip olacak. Ne yazık ki ürünün ilk sürümünden itibaren var olan Cobalt Blue rengi sonlandırılıyor. Sunulacak dört renk seçeneği ise şunlar: Platinum, Sandstone (Kum taşı), Ice Blue (Buz Mavisi) ve Black (Siyah).
Ancak Cobalt Blue'nun ortadan kalkmış olması sonsuza dek sunulmayacağı anlamına gelmiyor. Microsoft, zaman içerisinde renklerini değiştirdiğini oldukça açık bir şekilde göstermiş durumda. Şu anda Sandstone ve Ice Blue gibi daha hafif renkler kullanılsa da, birkaç yıl önce çok daha cesur renkler bulunuyordu. Önümüzdeki yıllarda da tekrar bir değişim yaşanması mümkün olabilir.
Yeni olan bir diğer şey ise işlemci seçimi. Bu sefer hem 13,5 inçlik hem de 15 inçlik model Intel ve AMD işlemcileriyle sunulacak ve bu sefer birinin tüketiciler ve diğerinin kurumlar için olduğuna yönelik kesin bir çizgi bulunmayacak.
Intel tarafında seçenekleriniz firmanın yeni Iris Xe grafiklerini içeren 11. nesil çiplerden oluşurken, AMD tarafında ise Microsoft'un ürün için optimize edildiğini söylediği ve en son nesil Ryzen çiplerinden oluşan Ryzen 4000 Surface Edition işlemciler yer alıyor.
Surface Laptop 4 şu anda ABD, Kanada ve Japonya'da satışa sunulmuş durumda ve verilen siparişler 15 Nisan itibariyle dağıtılmaya başlayacak. Ayrıca Microsoft.com veya Bestbuy.com üzerinden alışveriş yapan kişiler bir çift Surface Earbuds kulaklık da kazanacak. PC'nin diğer pazarlara ise ilerleyen haftalarda sunulması bekleniyor.
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