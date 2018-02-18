Microsoft'a ilginç bir Windows 10 davası açıldı

Windows 10 yüzünden Microsoft'a pek çok dava açıldı ama böylesini ilk defa görüyoruz.

  • Levent Öztürk
Microsoft'a ilginç Windows 10 davası...

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Microsoft'a ilginç bir Windows 10 davası açıldı

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