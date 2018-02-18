Microsoft'a ilginç bir Windows 10 davası açıldı
Windows 10 yüzünden Microsoft'a pek çok dava açıldı ama böylesini ilk defa görüyoruz.
- Levent Öztürk
Microsoft, 2015 yılında Windows 10'u yayımladığı sırada, firmanın gösterdiği neredeyse zorunlu güncelleme çabasından dolayı insanların firmaya dava açması sıradana yakın bir duruma dönüşmüştü. Ancak Albuquerque, New Mexico'dan bir adam bu davaları bir adım öteye götürerek Microsoft'a – ve nedense Satya Nadella'ya – 600 milyon dolarlık hasar için dava açtı. Hatta dava bildiriminde yapılan bir hata, fazladan koyulan bir sıfır ile bu miktarı 6 milyar dolar olarak gösteriyordu.
Dava başvurusuna göre Frank Dickman için problem ASUS 54L dizüstü bilgisayarının Windows 10'a güncellenmesi ile başladı. Cihaz, bir Windows 7 kopyası ile sunulmuştu ve iddiaya göre güncellemenin ardından cihaz hem "çalışmaz hale" geldi hem de cihaz yedeklemesi silindi. Dickman'in söylediğine göre Microsoft'un yardım hattı ile görüşmesinde, Windows 7 kopyasını geri edinmek için OEM ile iletişime – bu durumda ASUS – geçmesi gerektiği söylendi. Dickman ise "orijinal sağlayıcının güvenilir olmaması" sebebiyle bu yöntemi kabul etmedi ve "kaliteli" bir ürüne ulaşmasının tek yolunun kendisine Microsoft tarafından sağlanması olduğunu belirtti.
Konu hakkında The Register tarafından görüşülen Microsoft sözcüsü ise haklı olarak bu iddialar karşısında şaşkınlığını belirtmekteydi. Microsoft, kullanıcıların Windows 7'ye geri dönmelerini oldukça kolaylaştırmış durumda ve basit bir internet araması bu konuda rahatlıkla yardımcı olabilmekte. Hatta Windows 10'un kendisi de yüklemeden sonraki 30 gün içerisinde geri dönme imkanı sunuyor.
Bunun yanı sıra Microsoft'un yardım hattı bu durumu kullanıcıya belirtebilir ve muhtemelen firmaya gelecek olan bu dava gereğini ortadan kaldırabilirdi. Dickman, 30 gün içerisinde Redmond devi tarafından internet üzerinden "kaliteli" Windows kopyasına erişim seçeneği – tabi ki orijinal OEM anahtarı ile kullanım için – sunulmaması durumunda telafi bedeli için davaya devam edecek...
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