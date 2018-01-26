Microsoft'ta Yeni İşten Çıkartma Dalgası...
Microsoft için ortaya atılan son iddia, pek çok çalışanının canını sıkacak cinsten...
Microsoft, bir kez daha çeşitli bölümlerinde "ufak bir kesinti" yapmaya karar vermiş durumda. Petri.com'dan Brad Sams'in belirttiğine göre çeşitli alanlardan pek çok kişi işten çıkartılacakken, Terry Myerson'un liderlik yaptığı Windows and Devices Group en büyük darbeyi alacak ve Bing de bu işten çıkartmalardan etkilenecek.
Microsoft, işten çıkartmalar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmış değil ancak Sams, çıkartılan kişi sayısının yüzlerce olabileceğini söylüyor. 100.000'den fazla çalışanı olan bir firma için bu sayı çok küçük gibi görünse de, özellikle işten çıkartılacak kişiler için bu sayının öneminin büyük olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Firma, daha önce 2014 yılında da büyük bir yeniden yapılanma çabası ile 18.000 kişi ile yollarını ayırmıştı ve o sırada yeni bir CEO atanırken, Nokia'nın da satın alınması ile beraber pek çok görevi üstlenen fazladan kişiler bulunmaktaydı. Daha yakın bir süre önce, 2016'da da firmada 2.850 kişinin daha işine son verilmişti...
Levent Öztürk
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