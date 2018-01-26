Microsoft'ta Yeni İşten Çıkartma Dalgası...

Microsoft için ortaya atılan son iddia, pek çok çalışanının canını sıkacak cinsten...

Microsoft'ta yeni işten çıkartmalar yolda!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

Mükemmel oyun bilgisayarının olmazsa olmazı

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LFconnect ile Benzersiz Bir Egzersize Hazır Olun
Android, Her Hareketinizi İzliyor
Kaspersky, Sıfır Hata Oranıyla Yine Zirvede
Apple'dan 2018'de Hesaplı Bir iPhone Geliyor
iOS 11.3 Hangi Yenilikleri Getirecek?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir