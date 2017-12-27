Microsoft'tan Andromeda İçin Yeni Bir Patent Daha!

Microsoft, Surface Phone veya Andromeda olarak adlandıracağı cihazı için yeni bir patent daha aldı!

Microsoft'tan Andromeda için yeni bir patent daha!

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