Microsoft'tan Görme Engellilere AI Yardımı Geldi

Yapay zekadan yardım alan bu uygulama sayesinde, görme engelli insanlar için hayat çok daha kolay hale gelecek!

Microsoft'tan Görme Engellilere AI Yardımı Geldi

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