Microsoft'tan, Huawei Konusunda Trump Eleştirisi
Microsoft Başkanı Brad Smith, Huawei konusunda yaşananların ardından, ABD başkanı Trump'ı ciddi şekilde eleştirdi!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin ABD hükümeti ile sıkıntısı birkaç aydır devam ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Çinli şirket, ABD Ticaret Bakanlığı'nın kara listesine girmiş ve sonrasında da tartışmalar bir olumlu bir olumsuz yönde sürmüştü. Son olarak yakında tanıtılacak olan Mate 30 da Google uygulamalarının olmayabileceği konusu kafaları karıştırmışken, Huawei konusunda bir eleştiri de Microsoft'tan geldi.
Microsoft Başkanı ve Baş Hukuk Müşaviri Brad Smith, Huawei konusundaki görüşlerini Bloomberg'e açıklamış. ABD Başkanı Donald Trump'ı Huawei'ye karşı aldığı tavırdan dolayı şiddetli ölçüde eleştiren Smith, ortada Huawei'nin ABD'de engellemesine yönelik herhangi bir sebep olmadığına inandığını söylüyor.
Smith'in Bloomberg'e verdiği röportajda büyük ölçüde yakında yayınlanacak kitabı ile ilgili bilgiler de yer alıyor. Bill Gates'in ön sözüyle başlayan Tools and Weapons: The Promise and the Peril of the Digital Age şu an ön siparişte.
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