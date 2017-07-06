Microsoft'tan Ofis Verimliliğini Artırmaya Yönelik Araç
Microsoft, ofis ortamında verimiliği artırmaya yönelik veriler sağlayan yeni aracını ortaya çıkardı! İşte Workplace Analytics...
Microsoft, yöneticilere farklı bölümlerdeki çalışanların üretkenliğini görme olanağı sunan Workplace Analytics aracını duyurdu.
Office 365 blog'unda duyurulan araç, geçen senenin MyAnalytics aracını geliştirerek üzerine yeni işlevler ekliyor. İki araç da Microsoft'un 2015'te satın aldığı VoloMetrix sayesinde ortaya çıktı.
Workplace Analytics, Office 365 epostalarını, takvimini ve diğer meta verilerini alarak bunları kurum çapında verimiliğin nasıl artırılabileceğine dair bilgilere dönüştürüyor. Araç, dahili gizlilik ve uyum yetenekleri sayesinde sadece "anonim" hale getirilen meta verilerini kullanıyor.
Microsoft'tan üst düzey yönetici Kathleen Hogan'a göre Microsoft'un kendisi de araçtan faydalanıyor ve bu sayede verimlilik hakkında önemli veriler elde ediyor.
Workplace Analytics şu an kurumsal Office 365 müşterilerine bir eklenti olarak sunuluyor.
Zeynel A. Öztürk
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