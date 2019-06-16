Microsoft'tan Sıra Dışı Bir Kalem Patenti!
Microsoft'un kalemi Surface Pen, eğer bu patentte görülenler gerçeğe dönüşürse, bambaşka bir cihaz olarak karşımıza çıkabilir!
- Levent Öztürk
Microsoft'un kalemi Surface Pen'i yıllardır aynı genel amaca hizmet ediyor. Ama görünüşe göre, firma artık bunu değiştirmek istiyor. "Flexible Carpenter's Stylus With Dockable Earpiece" (Yuvalı Kulaklık ile beraber Esnek Marangoz Kalemi) adlı yeni bir patent, kullanıcının kulağının çevresine sarılabilen ve bir ucuna kulaklık yerleştirilebilen bir stylus öngörüyor. Kalem ve kulaklık farklı bataryalara sahip ve kulaklık, kaleme takılı olduğu süre boyunca şarj oluyor.
Bu cihaz, boyunun büyük bir kısmında esnek bir malzeme barındıracak ancak içerisinde bulunan bazı sert parçalar, kalemin düz olarak kullanıldığı sırada daha sert hissedilmesini sağlayacak. Kulaklık kısmı ise, istendiğinde gövdeden ayrılabilecek.
Kalem üzerinde bazı sensörler de bulunacak. Örneğin kalem, düz bir şekilde kullanıldığını algılayabilecek ve eğer kulaklık yuvaya takılı ise kulaklıktaki ses kapatılacak. Kulaklığı kalemden ayırıp iki cihazı aynı anda kullanabileceksiniz veya kulaklığı kaleme takıp kalemi kulağınızın çevresine sararak, kalemin kendisi çalışmaz iken kulaklığı şarj ederek kullanabileceksiniz.
Tabii ki patentler söz konusu olduğunda her zaman olduğu gibi bu ürünün gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini kestirmek güç. Ancak eğer gerçek olursa, Surface Pen için gerçekten yeni bir dönemin açılacağı kesin.
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