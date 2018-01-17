Microsoft'tan Sorulara Cevap Veren Yapay Zeka
Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka, belgeler hakkında sorduğunuz sorulara insan kadar doğru cevaplar verebiliyor!
Microsoft'un dijital asistanının CES'te yer almaması şaşırtıcıydı. Firma yine de 2018'in "yapay zekanın yılı" olacağını söylüyor. Bu alanda Fujitsu ve Nordcloud ile ortaklıklar kuran firma, şimdi de herhangi bir belge hakkındaki sorularınızı "insan seviyesinde isabetle" cevaplayan bir yapay zeka geliştirdi.
Microsoft Research Asia'nın geliştirdiği yapay zeka, blog gönderisine göre Stanford Question Answering Dataset'te (SQuAD) insan paritesine ulaştı. Firmaya göre insanlar, ExactMatch testinde 82.304 puan yapabilirken Microsoft'un yapay zekası, 82.650'yi geçti.
Microsoft, bu başarıyla yetinmeyip, yapay zekanın doğal dil işleme yeteneklerini üst üste sorulan soruları kolayca cevaplayacak biçimde geliştireceğini söylüyor. Yani ikinci sorduğunuz soru ilk soruyla ilgiliyse, yapay zeka bunu anlayabilecek.
Microsoft'un doğal dil işleme alanındaki bu atılımları, veri kümelerinden istenen verilerin getirilmesini kolaylaştıracak. Firma bu alanda aşması gereken bazı zorlukların bulunduğunu söylüyor ancak modelin ilk sürümleri, Bing arama motoruna entegre edilmeye başlandı bile.
Zeynel A. Öztürk
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