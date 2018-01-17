Microsoft'tan Sorulara Cevap Veren Yapay Zeka

Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni yapay zeka, belgeler hakkında sorduğunuz sorulara insan kadar doğru cevaplar verebiliyor!

Microsoft'tan Sorulara Cevap Veren Yapay Zeka

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