Microsoft'tan Tarihi Rekor Geldi!
Microsoft, firma tarihi boyunca hiç yapamadığını yaptı; önemli bir rekora imzasını atmayı başardı!
Her ne kadar bazı kişiler Nadella'nın Microsoft'un tüketici piyasasına ihanet ettiğini düşünüyor olsa da, firmanın hızla büyüyen ve artan kurumsal ihtiyaçlara yönelik hizmetlerinin finansal anlamda büyük avantajlar getirdiği kesin.
Azure bulut bilişim hizmetinin başarısı - belki de bazı tüketici odaklı ürünler pahasına olsa da - firma için tarihi bir ilkin kapısı açtı ve firmanın 43 yıllık tarihinde ilk defa hisse fiyatları 100 doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftalar içerisinde yaşanan hisse artışının sebebi, Microsoft'un, üç yıldır ilk defa piyasa değerlendirmesi olarak Google'ın ana firması Alphabet'ten daha değerli görülmesi ve Dünya'nın en değerli üçüncü firması olmasıydı.
Microsoft, mobil öncelikli yaklaşımını geride bırakarak tüketici piyasasını tekrar eline geçirmek için gözünü bir sonraki büyük olaya - karma gerçeklik veya esnek formlu cihazlar - çevirirken, bulut bilişimi alanında kendisini güçlendirmeye devam ediyor. Redmondlu devin önümüzdeki uzun yıllarda da büyük bir isim olmaya kararlı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Apple ve Amazon, trilyon dolar yarışında ön sıralarda yer alıyor olabilir ancak eğer Nadella'nın büyük planlarının bazıları tutarsa, Microsoft bir kez daha teknoloji dünyasının tepesindeki yerine geri dönebilir...
Levent Öztürk
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