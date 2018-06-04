Microsoft'tan Tarihi Rekor Geldi!

Microsoft, firma tarihi boyunca hiç yapamadığını yaptı; önemli bir rekora imzasını atmayı başardı!

Microsoft hisseleri rekor seviyeye ulaştı

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