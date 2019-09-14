Microsoft'tan Yeni Bir Hoparlör Patenti

Microsoft'un bir patenti daha yakalandı: Bu kez ortada Bluetooth destekli özel bir cihaz duruyor!

  • Ercan Uğurlu
Microsoft'tan Yeni Bir Hoparlör Patenti

Bilindiği gibi dijital asistanlar dünyasında Microsoft, Cortana ile yer alırken, şimdi ortaya çıkan yeni dokümanlar, ABD'li şirketin buna uygun yeni bir Bluetooth hoparlör üzerinde çalıştığı yönünde. WindowsUnited isimli internet sitesinin yayınladığı patent örneklerine göre cihaz yakında sunulmaya hazır.

Microsoft'un ABD Patent ve Marka Ofisi'nden sızan patent örneğine göre, bu cihaz özellikle Bluetooth hoparlör gibi görünmesiyle beraber Cortana dijital asistanı için geliştirileceği gibi, öte yandan Microsoft'un ofis tabanlı kullanım amacı doğrultusunda da hazırlanabilir. Böylece profesyoneller ofiste düzenledikleri Skype toplantılarında bu cihazı kullanabilirler. Şimdilik patent örneğinde yer alan görsellere bakıp tahminden öteye geçmesi zor.

Microsoft'un bu cihazı yakında tanıtabileceği konusu ise, Microsoft'un 2 Ekim'de özel bir etkinlik düzenleyecek olması. Düzenlenecek bu etkinlikte bu cihazı görebiliriz.

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