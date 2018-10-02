Microsoft'tan Yeni Office Kararı
Microsoft, Office uygulamaları hakkında verdiği kararla hangi yöne doğru gittiğini çok net bir biçimde ortaya koydu!
Microsoft, geçtiğimiz yıl Windows 10 Mobile için yeni özellikler geliştirmeyi durdurmuştu. The Verge'e göre, şimdi dokunmatik uyumlu "light" uygulamaları da geliştirmeye devam etmeyecek.
Halihazırda dokunmatik ekran cihazınızda Word, PowerPoint ve Excel'in light sürümlerini kullanıyorsanız endişelenmeyin. Microsoft bu uygulamalar için yeni özellikler geliştirmeyecek olsa da onları destekleyecek ve güvenlik güncellemelerini yayınlayacak.
"Şu anda uygulamalarımızın iOS ve Android sürümleri için geliştirmeye öncelik veriyoruz" diyen bir konuşmacı, Windows'un uygulamaların Win32 ve web sürümlerini geliştirmeyi önceliklendirdiğini belirtti.
Bu haber, her ne kadar hayal kırıklığı yaratsa da, bu yılın başlarında yapılan duyurudan sonra pek de sürpriz değildi. Çünkü Microsoft, bünyesindeki uygulama geliştirme ekiplerini, Chrome ve Firefox'a dişli bir rakip olacak web tarayıcısı Edge'i geliştirmeye odaklanacağını belirtmişti.
Şirket ayrıca, Microsoft Mağazası'nın odağını da değiştirerek, PWA'larla (Progressive Web Apps) geçiş sağlıyor. Bunlar aslında bir tarayıcı dışında çalışan web siteleri denebilir ve normal Windows uygulamalarına göre iki önemli avantaja sahipler.
İlk olarak, herhangi bir platforma özel kod gerektirmezler, böylece geliştiriciler birden fazla platformda çalışan tek bir web uygulaması oluşturabilir. İkinci olarak, geliştiricinin kendi sunucusunda barındırılır, böylece yeni bir sürüme tek bir sayfa yenilemeyle güncellenebilir.
Yavuz Alp Şimşek
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