Microsoft'tan Yeni Paint Kararı!
Paint'i en azından bir süre daha yaşatacağını bildiğimiz Microsoft'un, bunu farklı bir şekilde yapacağı ortaya çıktı!
Paint, Windows'un ilk sürümlerinden beri önemli bir parçası. Son zamanlarda geleceği şüpheli hale gelen Paint'in Windows 10'da kalmaya devam edeceği ancak isteğe bağlı olarak yüklenebileceğine dair işaretler, yeni bir sızıntıyla ortaya çıktı.
Paint'in isteğe bağlı hale gelmesi, emektar programın geriye doğru adım attığı anlamına geliyor. Yine de Microsoft'un uygulamayı tamamen terk etmemesi güzel. Dijital sanatçıların çoğu bugün çok basit bir araç olan Paint yerine, zengin işlevler sunan uygulamaları tercih ediyorlar. Ancak Paint'in bu sadelik sayesinde koruduğu bir kullanıcı (ve hayran) kitlesi de bulunuyor.
2020'nin başında gelmesi beklenen işlev güncellemesi Windows 10 20H1'in önizleme yapıları, Microsoft Paint'i "İsteğe bağlı işlevler" menüsüne yerleştiriyor. Bu, Windows 10'u yüklerken Paint'i yüklemenin tercihinize bağlı olacağı ve muhtemelen varsayılan olarak yüklenmeyeceği anlamına geliyor.
Bu hamle, hem Paint'i bilgisayarında tutmak isteyenleri, hem de Paint'i kaldırıp Başlat menüsünü bir miktar temizlemek ve birkaç MB yer kazanmak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor.
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