Microsoft'un Çentiği Küçültme Hayali!
Microsoft'un yeni keşfedilen patenti, iPhone X'in çentiğini küçültmenin yeni bir yolunu bulmuş gibi görünüyor!
iPhone X harika bir tasarıma sahip olsa da ekranın üstündeki çentiğe herkesin hayran olduğu söylenemez. Üstelik çentik, iPhone XI'de yerini muhtemelen koruyacak. Rakipler ise çentiğin küçültülmüş modellerini kendi telefonlarında kullanmayı düşünüyorlar.
Microsoft'un MSPowerUser sayesinde ortaya çıkan yeni patentinde standart kamerayla kızılötesi kamerayı bir araya getiren bir melez kamera tarif ediliyor. Bu kameralar iPhone X'in Face ID sisteminde kullanılıyor ancak iki farklı sensöre ihtiyaç duyuyorlar. Sensörlerin tek bir sensörde birleşmesi ise çentiğin küçülmesi anlamına geliyor.
Küçülen çentik göze daha az batacak, ekran alanının genişlemesini sağlayacaktır. Böylece üst çubukta daha fazla bilgi, örneğin sadece pil simgesi yerine pil yüzdesi de gösterilebilir. Microsoft'a göre sensörleri birleştirmek, oluşabilecek paralaks sorunlarını da ortadan kaldırıyor.
Ancak heyecanlanmadan önce bu patentin Microsoft'a ait olduğunu hatırlatmamızda fayda var. Patentlerin gerçek hayata dönüştüğüne sıkça rastlamıyoruz ve bu patent gerçeğe dönüşse bile Apple'ın ürünlerinde değil, Surface Phone gibi çıkıp çıkmayacağını bile henüz bilmediğimiz bir telefonda kendini gösterebilir.
Elbette kameraları birleştirmek mümkün ise, Apple da benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın