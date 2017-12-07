Microsoft'un Efsane Yazılımı 30 Yaşında!
30 yılı geride bıraksa da bugün hala 1 numara olmak, pek çok yazılım için bir hayal olabilir. Ama bu Microsoft efsanesi için gerçeğin ta kendisi!
30 yaş bir insan için çok fazla sayılmaz. Ama bir yazılımın 30 yıldır yaşıyor olması büyük başarı olarak kabul edilebilir. Örneğin Microsoft Excel... Excel ile ilk sunulduğu zamanlarda tanışanlar, bu efsane yazılım ile tam 30 yılı geride bırakıyorlar.
Aradan geçen 30 yılın ardından yazılımın çok değiştiği bir gerçek. Ancak Microsoft'un simgeselleşmiş tablolama uygulamasının, zaman içerisinde pek çok gelişim ve iyileştirme geçirmiş olsa da, temellerinin aynı kaldığı rahatlıkla söylenebilir.
Excel 1987 sonunda kullanılmaya başlanmıştı ve belki de artık garip gelebilecek bir şekilde, uygulamanın Windows 1.0 için bir sürümü bulunmamaktaydı. Excel ilk olarak Mac için sunulmuştu. Uygulama Windows 2.x'e aktarıldığında her iki işletim sistemi için uygulama sürümleri 2.0 sürümünde eşitlenmişti.
Tablolar, sadece sayıları tutmak ve toplamaya yaramıyor. Aynı zamanda işletme modelleri, veri toplama, veri düzenleme ve hatta canlı ticaret için kullanılabiliyor. Tabii ki hemen her araç gibi bu tabloların da yanlış bir şekilde kullanılması mümkün ve bu tablolarda yapılan bir hata, firmaların büyük paralar kaybetmelerine sebep olabiliyor. Ancak daha eğlenceli olan bir açıdan bakıldığında, hafif iyimser bir iş modeli ile sadece 2 yıl içerisinde milyarder olabileceğinizi görmeniz de mümkün.
Excel, geçen yıllar içerisinde pek çok farklı uygulamaya rakip oldu ve sürekli olarak gelişerek ve yeni özellikler kazanarak çoğu rakibinin önüne geçmeyi ve yerini korumayı başardı. Şimdiden söylemesi zor olsa da, önümüzdeki 30 yıl daha Excel ile yaşamaya devam edeceğiz gibi görünüyor...
Levent Öztürk
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