Microsoft'un Gizemli 23 Mayıs tanıtımında Ne Göreceğiz?

Microsoft, sürpriz bir duyuru yaparak, 23 Mayıs tarihi için yeni bir etkinlik yapacağını müjdeledi. Peki bu etkinlikte bizi neler karşılayabilir?

Microsoft, 23 Mayıs'ta ne tanıtacak?
Davetiyeler hazır!

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