Microsoft'un Gizemli 23 Mayıs tanıtımında Ne Göreceğiz?
Microsoft, sürpriz bir duyuru yaparak, 23 Mayıs tarihi için yeni bir etkinlik yapacağını müjdeledi. Peki bu etkinlikte bizi neler karşılayabilir?
Microsoft, henüz birkaç gün önce bir etkinlik düzenlemiş ve bu etkinlikte Windows 10 S ile Surface Laptop'larını gözler önüne sermişti. Ancak bu yetmemiş olacak ki şirket, yeni bir etkinlik tarihi daha duyurdu. Microsoft'un resmi twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre 23 Mayıs'ta Şangay'da yeni şeyler göreceğiz.
Microsoft'un ev sahipliğinde, Şanghay'da 23 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte ne tanıtılacağı gizemini şimdilik koruyor. Ancak tahminler yok değil. Gelen güçlü tahminler arasında, Microsoft'un yeni donanım haberleri paylaşacağı yer alıyor. Buna göre yeni Surface cihazları için yeni donanım bilgisi paylaşabilecek olan Microsoft'un, öte yandan cep telefonu pazarı için yeni haberler müjdelemesi de bekleniyor.
Kısa bir süre önce Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın akıllı telefon pazarı için yola devam edeceklerini açıklaması, bu iddiayı güçlü kılıyor.
Öte yandan Microsoft'un düzenleyeceği bu etkinlik için, Surface platformunun tepe ismi Panos Panay'ın da instagram hesabından bir gönderi paylaşması, kafalarda yeni soru işaretlerinin oluşması için yeterli. Acaba Microsoft'un yeni Surface telefonu mu gelecek, yoksa bahsi geçtiği gibi yeni donanım haberleri mi? Hep birlikte göreceğiz...
Ercan Uğurlu
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