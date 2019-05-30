Microsoft'un Hayalindeki "Modern" İşletim Sistemi
Microsoft, hayalindeki "modern" işletim sistemini anlattı, ama nedense Windows 10'un adını hiç kullanmadı!
Devam eden Computex fuarında birçok Windows 10'lu yeni bilgisayar ortaya çıkmaya devam ediyor. Konferansın sonuna doğru yaklaşırken Microsoft, bununla ilgili yeni blog gönderisinde donanım ortaklarının duyurduğu PC'lerden bahsetti.
Microsoft sadece yeni PC'lerden bahsetmekle kalmadı, modern işletim sistemi vizyonuyla ilgili de bazı bilgiler paylaştı. Firmaya göre yeni ve modern cihazlar için modern bir işletim sistemine ihtiyacımız var. Firma, bu modern işletim sisteminden bahsederken bir kez dahi "Windows 10" demedi. "Kolaylaştırıcılar" ve "keyif vericiler" sözcüklerini kullanan firmaya göre modern bir işletim sisteminin kullanıcı hiç fark etmeden güncellenmesi gerekiyor. Bu güncellemeler, "görünmez şekilde, arka planda" yükleniyor ve kullanıcının işini bölmüyor.
Microsoft'a göre bu modern işletim sistemi, varsayılan olarak güvenli. Bununla firma, işletim sisteminin bileşenleriyle uygulamaları ayırmayı kastediyor. Firma, Wi-Fi ile mobil bağlantı arasında kesintisiz geçişten de bahsediyor.
Yazılım devi, kalem, ses, dokunma ve bakma gibi giriş yöntemlerinden "çoklu his" olarak bahsediyor. Firmaya göre "form faktörü çevikliği" de önem taşıyor, çünkü firma çeşitli şekillerdeki PC'lere genişlemeyi sürdürmek istiyor.
Söylenenlerin çoğu Windows 10 ile ilgili değil gibi görünüyor. Windows 10'un güncellemelerinin kullanıcıyı hiç bölmediği söylenemez. Uygulamalar ise işletim sisteminden ayrı değiller, tabi Store üzerinden yüklenenler hariç. Microsoft, muhtemelen Windows Core OS'tan bahsediyor. Şu an HoloLens 2'de kullanılan bu işletim sistemi, Surface Hub 2X'te gösterilmişti ancak işletim sistemi için herkese açık bir tanıtım henüz yapılmadı.
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