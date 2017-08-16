Microsoft'un Yaşadığı 2015 Şoku!
Microsoft'tan sızan bilgilere göre şirket, 2015 yılında, bu 2 canavarını piyasaya sürdüğünde, büyük bir şok yaşamış!
Microsoft'tan sızan bazı verilere göre Surface Book ve Surface Pro 4, yaklaşık iki yıl önce ilk piyasaya çıktıklarında yüksek iade oranı yüzünden sorun yaşamış. Bilginin kaynağı, Microsoft'un şirket içi bir notunu haber yapan Paul Thurrott. Söylediğine göre, Surface Book ilk çıktığında iade oranı %17 iken, Surface Pro 4 de pek farklı olmayan şekilde %15'ti.
Sonrasında SP4 iki ay içerisinde daha kabul edilebilir olan %8 seviyesine düştü, ama Surface Book'un problemleri daha inatçıydı, Mayıs 2016'ya kadar %10'a düşmedi (Ekim 2015'teki ilk çıkışından o yana epeyce bir zaman).
Burada dikkat edilmesi gerek, bu rakamların cihazlar daha 2015'te ilk çıktığı zamandan başlıyor olması ve Microsoft'un dahili istatistiklerine göre, şu an durum çok farklı, Surface Pro 4 için %3 ve Surface Book için %5 seviyesinde bir iade söz konusu. Grafiğe bakarak durumu daha iyi anlayabilirsiniz.
Görünüşe bakılırsa, tüm bu cihazlar artık çok daha güvenilir durumdalar...
H. Hüseyin Öztürk
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